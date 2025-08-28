Unfall auf der Brennerautobahn: Fahrzeug prallt gegen Leitplanke

Von: Ivd

Klausen – Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Nordspur der Brennerautobahn bei Kilometer 50 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Wagen geriet gegen 16.45 Uhr auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke.

Der Fahrer, ein Mann aus Deutschland, wurde dabei leicht verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Brixen gebracht. Weitere Personen waren nicht beteiligt.

Im Einsatz standen ein Rettungswagen der Sektion Klausen des Weißen Kreuzes, die Straßenpolizei sowie die Autobahnmeisterei und ein Abschleppdienst, die sich um die Absicherung und Räumung der Unfallstelle kümmerten.

Der Verkehr konnte nach kurzer Zeit wieder ungehindert fließen.