Unfall im Sarntal: 42-Jähriger gerät unter Traktor

Pens – Bei einem Traktorunfall in der Nähe des Schneiderhofs zwischen Pens und Weißenbach im Sarntal ist ein 42-jähriger Mann am Samstagmorgen schwer verletzt worden.

Der Mann ist offenbar unter seinen eigenen Traktor geraten, nachdem sich dieser selbstständig in Bewegung gesetzt hatte.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Pens, Sarnthein und Astfeld.

Der 42-Jährige war unter der Fahrerkabine eingeklemmt und hat unter anderem eine tiefe Fußverletzung erlitten. Trotzdem blieb der Mann während der gesamten Rettungsaktion bei Bewusstsein.

Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 flog den Verletzten anschließend ins Bozner Krankenhaus.

Die Carabinieri haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.