Aktuelle Seite: Home > Chronik > Unfall im Sarntal: 42-Jähriger gerät unter Traktor
Schwere Verletzungen

Unfall im Sarntal: 42-Jähriger gerät unter Traktor

Sonntag, 26. Oktober 2025 | 08:00 Uhr
Pelikan1c_©HELI
©HELI
Schriftgröße

Von: mk

Pens – Bei einem Traktorunfall in der Nähe des Schneiderhofs zwischen Pens und Weißenbach im Sarntal ist ein 42-jähriger Mann am Samstagmorgen schwer verletzt worden.

Der Mann ist offenbar unter seinen eigenen Traktor geraten, nachdem sich dieser selbstständig in Bewegung gesetzt hatte.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Pens, Sarnthein und Astfeld.

Der 42-Jährige war unter der Fahrerkabine eingeklemmt und hat unter anderem eine tiefe Fußverletzung erlitten. Trotzdem blieb der Mann während der gesamten Rettungsaktion bei Bewusstsein.

Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 flog den Verletzten anschließend ins Bozner Krankenhaus.

Die Carabinieri haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Freier Zugang zum Kalterer See nun vor Gericht
Kommentare
68
Freier Zugang zum Kalterer See nun vor Gericht
Olympia-Steinmandln statt Bildung?
Kommentare
51
Olympia-Steinmandln statt Bildung?
“Zu viel Lärm und Staub”: Laubbläser röhren in Bozen bereits in der Früh
Kommentare
51
“Zu viel Lärm und Staub”: Laubbläser röhren in Bozen bereits in der Früh
Lehrer-Verhandlungen: “Landesregierung stellt inakzeptable Bedingungen”
Kommentare
48
Lehrer-Verhandlungen: “Landesregierung stellt inakzeptable Bedingungen”
Die Sommerzeit geht zu Ende
Kommentare
33
Die Sommerzeit geht zu Ende
Anzeigen
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Digitale Sicherheit im Familienalltag
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 