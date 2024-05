Unfall in Bozen fordert drei Verletzte

Bozen – Bei einem Verkehrsunfall in der Drusus-Allee in Bozen sind am Mittwochvormittag drei Personen verletzt worden. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr, das Rote und das Weiße Kreuz sowie die Ortspolizei.

Drei Fahrzeuge sind ersten Informationen zufolge zusammengestoßen. Eine Person hat schwere Verletzungen erlitten.

Wie Alto Adige online schreibt, hat sich der Unfall auch auf den Verkehrsfluss ausgewirkt. Der Verkehr musste vorübergehend einspurig weitergeführt werden.

Die Wehrleute haben die Verletzten aus den Fahrzeugen befreit, damit sie ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden konnten.