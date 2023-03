Unfall in Lana fordert vier Verletzte

Lana – In der Max-Valier-Straße in Lana hat sich am Mittwoch um 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, der vier Verletzte gefordert hat.

Ein Pkw, der in Richtung Lana fuhr, streifte ersten Informationen zufolge die Leitplanke und prallte daraufhin frontal mit einem weiteren Auto zusammen.

Ein 62-Jähriger, der in Südtirol wohnhaft ist, wurde schwer verletzt. Zwei weitere Männer – darunter ein 43-Jähriger – kamen mit leichten Verletzungen davon, während ein 19-jähriger Südtiroler erheblich verletzt wurde.

Im Einsatz standen der Notarzt aus Meran und das Weiße Kreuz von Lana mit einem Rettungswagen und einem Krankenwagen, sowie die Freiwillige Feuerwehr und die Ortspolizei von Lana.