Unfall in Meran bringt kriminelle Handlungen ans Licht

Von: mk

Meran – Ein Verkehrsunfall in der Ortweinstraße in Meran hat am späten Freitagabend eine Reihe von Straftaten ans Licht gebracht. Gegen 23.00 Uhr wurde eine Streife der Meraner Stadtpolizei zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Auto gerufen, bei dem der Radfahrer verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Radfahrer – ein marokkanischer Staatsbürger – in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war, als er mit einem Pkw zusammenstieß und gegen die Windschutzscheibe des Autos prallte. Der Autofahrer blieb unverletzt, der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen des Weißen Kreuzes zur Behandlung ins Meraner Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme stellten die Stadtpolizisten fest, dass das E-Bike im Wert von rund 3.400 Euro in Algund gestohlen worden war. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass gegen den Marokkaner ein Aufenthaltsverbot des Quästors für das Meraner Stadtgebiet vorlag.

Das gestohlene E-Bike wurde beschlagnahmt, um es an den rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Der Unfallverursacher wurde wegen Hehlerei und wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsverbot angezeigt.