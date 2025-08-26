Aktuelle Seite: Home > Chronik > Unfall in Meran bringt kriminelle Handlungen ans Licht
Anzeige der Stadtpolizei

Unfall in Meran bringt kriminelle Handlungen ans Licht

Dienstag, 26. August 2025 | 11:04 Uhr
37cdfacc-ec1b-4e41-a1a0-9f8238f08182
Stadtpolizei Meran
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Ein Verkehrsunfall in der Ortweinstraße in Meran hat am späten Freitagabend eine Reihe von Straftaten ans Licht gebracht. Gegen 23.00 Uhr wurde eine Streife der Meraner Stadtpolizei zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Auto gerufen, bei dem der Radfahrer verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Radfahrer – ein marokkanischer Staatsbürger – in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war, als er mit einem Pkw zusammenstieß und gegen die Windschutzscheibe des Autos prallte. Der Autofahrer blieb unverletzt, der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen des Weißen Kreuzes zur Behandlung ins Meraner Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme stellten die Stadtpolizisten fest, dass das E-Bike im Wert von rund 3.400 Euro in Algund gestohlen worden war. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass gegen den Marokkaner ein Aufenthaltsverbot des Quästors für das Meraner Stadtgebiet vorlag.

Das gestohlene E-Bike wurde beschlagnahmt, um es an den rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Der Unfallverursacher wurde wegen Hehlerei und wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsverbot angezeigt.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Kommentare
46
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Kommentare
34
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Kommentare
23
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Kommentare
20
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Traubenernte beginnt schon Ende August
18
Traubenernte beginnt schon Ende August
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 