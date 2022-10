Unfall mit Fahrerflucht in Gröden: Zeugen werden gesucht

St. Peter – Am Montag hat sich in Gröden gegen 17.00 Uhr in Richtung St. Peter ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem der Lenker eines Ford Transit verletzt worden ist. Sein Fahrzeug erlitt Totalschaden. Der Lenker eines schwarzen Golfs beging hingegen Fahrerflucht. Nun werden Zeugen gesucht.

Der schwarze Golf, der aus der Gegenrichtung kam, hat überholt und dabei wohl die Distanz nicht richtig eingeschätzt. Der Lenker des Ford Transit musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Das Ergebnis: Der Fahrer des Ford Transit hat Prellungen und eine Schnittwunde erlitten und sein Fahrzeug wurde völlig zerstört. Trotzdem konnte durch das Ausweichmanöver Schlimmeres verhindert werden.

Ärgerlich für den verunglückten Lenker ist allerdings die Tatsache, dass der Lenker vom schwarzen Golf Fahrerflucht begangen hat. Nun wird nach Zeugen gesucht. Diese können sich an die Ordnungskräfte wenden.