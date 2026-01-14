Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ungebrochene Drogennachfrage im Raum Bozen
Erneut mutmaßlicher Dealer festgenommen

Ungebrochene Drogennachfrage im Raum Bozen

Mittwoch, 14. Januar 2026 | 08:39 Uhr
14.01.2026
Carabinieri
Von: luk

Bozen – Die Nachfrage nach Drogen im Raum Bozen scheint kaum rückläufig zu sein. Regelmäßig berichten die Ordnungshüter von Sicherstellungen und der Aufbringung von Dealern.

Nun vermelden die Drogenfahnder der Carabinieri die Festnahme eines weiteren mutmaßlichen Drogenhändlers. Bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmten sie knapp 50 Gramm Kokain, 100 Gramm Haschisch, 30 Gramm Marihuana sowie eine Präzisionswaage und Verpackungsmaterial.

Für den Migranten klickten die Handschellen. Er wurde in den Hausarrest überstellt und muss sich nun vor Gericht gegen den Vorwürfe stellen.

 

 

 

Bezirk: Bozen

