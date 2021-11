Ungeimpfte Arbeitnehmer machen zu oft keinen Test

Bozen – Arno Kompatscher und die Landesräte Thomas Widmann, Philipp Achammer und Arnold Schuler haben sich laut Tageszeitung Alto Adige am Donnerstagabend mit den Sozialpartnern getroffen, um einen Schulterschluss zu erwirken. Die Coronalage in Südtirol droht nämlich außer Kontrolle zu geraten: Über 400 Neuinfektionen an einem Tag, nicht dringende Sanitätsleistungen werden wieder zurückgefahren, Covid-Stationen dafür geöffnet. Auch bei der Kontaktverfolgung hapert es wieder.

Es sieht nach einem entspannten Sommer also erneut nicht rosig aus und geht es so weiter – so die Warnungen der Landesregierung – werde Südtirol nicht nur gelbe, sondern sogar orange Zone. Das bedeutet erneute Einschränkungen im alltäglich Leben und Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Lage ist also ernst.

Daher war es den Vertretern der Landesregierung auch ein Anliegen, allen klarzumachen, dass die 3G-Regeln nun ausnahmslos eingehalten werden müssen, denn 2G wird wohl nicht so bald kommen, da Rom da nicht mitspielt.

Der Appell der Landesregierung ging an die Ordnungskräfte, die Corona-Regeln und die Green-Pass-Pflicht rigoros zu kontrollieren. In den Städten funktioniere das gut auch am Land müsse nun aber streng kontrolliert werden.

Doch auch die Arbeitgeber und die gesamte Gesellschaft ruft Landeshauptmann Kompatscher dazu auf, sämtliche Maßnahmen zu befolgen. Viel zu oft werde nämlich ein Auge zugedrückt, der Grüne Pass – etwa vom Arbeitgeber – nicht kontrolliert und auch mit der Einhaltung der AHA-Regeln sei es nicht so weit her. “Weil viele ungeimpfte Arbeitnehmer wissen, dass sie ohnehin nicht kontrolliert werden, machen sie auch den alle zwei Tage vorgesehenen Test nicht mehr.” Die geringere Impfquote gepaart mit nachlassender Disziplin führe ins Verderben, meint Kompatscher.