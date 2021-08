Ungeimpfte stecken sechs Personen an

Immer wieder behaupten Impfskeptiker derzeit, dass Geimpfte andere Menschen genauso mit Corona anstecken könnten, wie Ungeimpfte: Doch ganz so undifferenziert kann man das nicht behaupten.

Laut neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen stecken Ungeimpfte im Schnitt sechs Personen mit Corona an, Geimpfte lediglich eine Person. Der Kontakt zu Ungeimpften ist daher gefährlich.

Weiters ist angesichts der Entwicklung von Varianten wie Delta und Delta plus eine Durchimpfung der Bevölkerung von 90 Prozent erforderlich, um die Pandemie ins Stocken zu bringen. Eine Durchimpfungsrate von 60 bis 70 Prozent reicht aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht aus, um die Pandemie ausreichend zu bremsen.

Ein großes Problem für die Pandemiebekämpfung stellt neuesten wissenschaftlichen Daten zufolge der bevorstehende Schulbeginn dar: Ist der Großteil der Klassen nicht geimpft, so kommt es zur Verbreitung des Virus. Wer Kinder kennt weiß, dass sie bei jeder Gelegenheit die Coronamaßnahmen vergessen – sowohl im Schulhof als auch in der Freizeit zu Hause. Damit breitet sich das Virus in der Gesellschaft im Herbst wieder aus.

Die Covid-Tests an Schulen sind ausschließlich eine Momentaufnahme und schützen nicht vor Corona-Infektionen. Ein Ablassen von der Maskenpflicht an Testtagen würde sich als fataler Fehler erweisen, ist doch der Großteil der Schüler nicht geimpft und eine Fehlerquote bei Nasenflügeltests gegeben.

Sollen sich die Krankenhäuser im Herbst nicht wieder mit Corona-Patienten füllen, ist laut neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen eine rasche, weit höhere Durchimpfungsrate der Bevölkerung und zwar von 90 Prozent erforderlich.

Bis der Impfschutz einsetzt, dauert es bekanntlich mehrere Wochen. Ein Warten mit dem Impfen bis zum Herbst wäre für den Einzelnen als auch die Gemeinschaft fatal.

Viele Impfskeptiker begründen ihre Ablehnung der Corona-Impfungen damit, dass etwa das Vakzin von Biontech nur eine Notfallzulassung habe. Eine reguläre Zulassung scheint jedoch laut letzten Meldungen in Reichweite.

Das Zögern der Impfgegner erweist sich für das Vorankommen in der Pandemiebekämpfung als hinderlich. Varianten entwickeln sich und breiten sich aus. Bekannt ist, dass Varianten viel ansteckender als der Ursprungsvirus und mittlerweile dominierend sind.

Impfstoffe wirken noch gut gegen schwere Verläufe, dennoch ist ein Boost und ein Weiterentwickeln der Impfstoffe notwendig, rennen uns doch die Varianten davon.