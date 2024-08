Ungewöhnlicher Unfall in Bruneck

Von: mk

Bruneck – Gegen 2.00 Uhr in der Früh hat sich am Montag erneut ein Verkehrsunfall auf dem Kapuziner Platz in Bruneck ereignet.

Ein Fahrzeug kippte seitlich um und blieb in dieser Position stehen. Glücklicherweise konnten sich die drei Insassen selbst befreien und wurden nur leicht verletzt.

Die Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr von Bruneck übernahmen die Erstversorgung der Verletzten, sicherten das Fahrzeug und bargen den Pkw.

Anschließend kümmerten sie sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

Die Verletzten wurden dem Weißen Kreuz Bruneck übergeben und ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde erfolgreich abgeschlossen werden.