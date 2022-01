Unheimliche Aussagen bei Corona-Protest in Bozen – VIDEO

Bozen – Während auch in Südtirol der Großteil der Bevölkerung sich an die Corona-Maßnahmen hält, sich impfen lässt und damit zur Bewältigung der Pandemielage beiträgt, gibt es – so wie auch in anderen Ländern – eine kleine Minderheit, die sich vehement dagegen sträubt und von Corona-Diktatur oder der “Macht der Corona-Taliban” spricht. Zum Teil wird auch die Existenz des Virus geleugnet oder es werden krude Verschwörungstheorien verbreitet.

Alessio Lasta, ein Reporter der La 7-Sendung “Piazza Pulita”, hat kürzlich über den Protest gegen den Grünen Pass sowie gegen die Impfung in Südtirol sowie im benachbarten Nordtirol berichtet und dabei einige verstörende Szenen eingefangen.

Bei einem Protestzug durch die Bozner Innenstadt hat einer der Teilnehmer Vergleiche mit der NS-Diktatur gezogen. Niemals würde er sich impfen lassen. Auch Fäkalsprache wird verwendet. Auf die drohenden Geldstrafen bei nicht erfolgter Impfung angesprochen, machen sich andere Teilnehmer lustig darüber. Auch die Toten von Bergamo im Frühjahr 2020 werden von Protestteilnehmern in Zweifel gezogen. In den Särgen seien Tote gewesen, die bereits vor Jahren gestorben waren.

Der Reporter von “Piazza Pulita” besucht außerdem ein Restaurant in Meran, wo explizit angeschrieben steht, dass kein Grüner Pass kontrolliert wird. Tatsächlich wird weder der Grüne Pass überprüft noch vom Personal die Schutzmaske getragen. Im Gespräch mit den Betreibern, die es auch sonst mit der Hygiene nicht ganz so genau nahmen, offenbart sich, dass sie auch auf die drohenden und erhaltenen Verwaltungsstrafen nichts geben.

Bei einer Protestkundgebung in Innsbruck kommen auch Jürgen Wirth Anderlan und FPÖ-Politiker Herbert Kickl in der Reportage zu Wort.

Besonders verstörend wirkt aber der letzte Schauplatz in dem Beitrag: Ein Psychologe rät in einem selbst gedrehten Video dazu, bei einem Virusbefall heißes Wasser oder Tee die Kehle hinunterzuspülen. Das würde Virus abtöten. Der Reporter gibt sich als von den Maßnahmen verängstigter Impfgegner aus und macht bei dem Psychologen mit versteckter Kamera eine Visite. Schaut selbst rein, was dabei passiert.