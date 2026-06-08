UNO warnt vor Krise der Ozeane

Von: APA/AFP

Die Ozeane befinden sich in einer “zunehmenden Krise”, die nach Einschätzung der Vereinten Nationen ein “dringendes Handeln” erforderlich macht. “Der Ozean ist die Grundlage des Lebens auf der Erde. Aber seine Gesundheit ist in großer Gefahr, weil Ökosysteme und Lebensräume den kritischen Kipppunkten näherkommen oder sie überschreiten”, heißt es in dem am Montag veröffentlichten dritten Ozeanbericht (WOA) der Vereinten Nationen.

Da sich die Meere schneller erwärmen und der Meeresspiegel schneller steige, schrumpfe die Eisdecke und die Meeresökosysteme gerieten zunehmend unter Druck, heißt es weiter. An dem mehr als 1.300 Seiten langen Bericht arbeiteten 600 Wissenschafter aus aller Welt fünf Jahre lang. Er schildert die zunehmenden Folgen des Klimawandels, der Umweltverschmutzung und der Überfischung in den Ozeanen, die mehr als 70 Prozent der Erde bedecken.