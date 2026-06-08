Familienvater stirbt nach Restaurantbesuch am Gardasee

Von: red

Lazise – Am 26. April starb der 35-jährige Familienvater infolge eines Restaurantbesuchs am Gardasee während seines Familienurlaubs.

Als er mit seiner Familie am Abend im Restaurant ein Fischgericht bestellte, wurde dem Mann nach dem Essen plötzlich sehr unwohl. Auch sein Vater, der ebenfalls ein Fischgericht zu sich genommen hatte, klagte über heftige Beschwerden, überlebte jedoch. Seine Frau und seine beiden Kinder hingegen wiesen keinerlei Beschwerden auf.

Die Rettungsdienste, die alarmiert wurden, eilten zu dem Haus, in dem sich die Familie aufhielt. Für den Touristen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Verdacht auf Lebensmittelvergiftung

Laut der italienischen Tageszeitung Qui Brescia wurde von der Staatsanwaltschaft Verona eine Untersuchung eingeleitet, um zu klären, ob der Tod mit einer Lebensmittelvergiftung in Zusammenhang steht.

Eine Obduktion der Leiche des Opfers wurde deshalb angeordnet und dem Krankenhaus Borgo di Roma in Verona übertragen. Es wird geprüft, ob Giftstoffe oder Bakterien vorhanden waren, die auf eine Lebensmittelvergiftung hindeuten könnten.

An der Autopsie nahmen auch die von der Verteidigung des Gastronomen benannten Sachverständigen teil. Die Ermittler konzentrierten sich vor allem auf die an jenem Abend verzehrten Fischgerichte, um mögliche Probleme bei der Lagerung oder der Qualität der Lebensmittel zu überprüfen.

Mittlerweile befindet sich der Leichnam in Mosbach in Deutschland. Hier wird ebenfalls eine Leichenschau durchgeführt. Aktuell sind der deutschen Rechtsmedizin allerdings die Ergebnisse der Obduktion in Italien noch unbekannt.

Um an die entsprechenden Informationen zu gelangen, wandte sich die Behörde im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens an die zuständigen Stellen.

Ergebnis noch ausstehend

Laut der Tageszeitung „Corriere del Veneto“ wurden die Organproben (darunter auch das Herz) an spezialisierte Labore in Padua geschickt. Die endgültigen Ergebnisse stehen noch aus, um die Vermutung eines anaphylaktischen Schocks oder einer schweren Lebensmittelvergiftung zu bestätigen.