Unterinn: Flammen schlagen meterhoch aus dem Wald

Unterinn – In einem Waldstück bei Unterinn am Ritten ist am Donnerstagabend ein Holzdepot ein Raub der Flammen geworden.

Das Feuer stieg meterhoch empor und griff bereits auf die angrenzenden Bäume über.

Der rasche Einsatz der Feuerwehrleute konnte aber eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Unterinn und Lengmoos.

Ebenso vor Ort waren die Forstbehörde und die Carabinieri.