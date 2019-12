Unterland: Freche Weihnachtsbaum-Diebe ausgeforscht

Salurn/Lavis – Zwei in Salurn wohnhafte Personen hatten Lust auf weihnachtliche Feststimmung in ihrem Heim, wollten dafür aber keinen Euro ausgeben.

Mit einem Peugeot 206 machten sie sich daher auf den Weg zu einer Baumschule nach Lavis im Trentino und suchten sich auf dem Gelände mit Sorgfalt eine schöne Tanne aus, entwendeten den Baum, luden ihn in das Auto und fuhren davon.

Zum Glück für den Eigentümer der Baumschule konnten die Überwachungskameras den Diebstahl vom 23. Dezember lückenlos einfangen. Mit den Bändern in der Hand erstattete er laut der Tageszeitung Alto Adige bei den lokalen Carbainieri Anzeige.

Über das Fahrzeug konnten die Ordnungshüter die beiden Diebe so rasch identifizieren. Am Vormittag des 24. Dezember klopften die Exekutivbeamten an deren Tür in Salurn, wo die beiden Verdächtigen gerade dabei waren, den Baum zu schmücken.

Am Ende kassierte der Dieb eine Anzeige und die beiden Personen standen ohne Baum da. Dieser wurde dem rechtmäßigen Eigentümer rückerstattet.