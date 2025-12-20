Aktuelle Seite: Home > Chronik > Unvergessliches Gospel-Konzert in Brixen
Besonderer Abend mit dem Florida Fellowship Choir

Unvergessliches Gospel-Konzert in Brixen

Samstag, 20. Dezember 2025 | 10:49 Uhr
Florida Fellow Choir Gospel
Pro Cultura Brixen/Don Bosco/L'obiettivo/Mora
Von: fra

Brixen – Ein außergewöhnlicher Abend erwartete das Publikum im “Theater Don Bosco” in Brixen: Der Florida Fellowship Choir Gospel präsentierte ein Konzert voller Energie und Lebensfreude. Die Veranstaltung, organisiert von den Vereinen Pro Cultura Brixen, dem Kultur- und Freizeitverein Don Bosco sowie dem Verein L’obiettivo, zog zahlreiche Besucher an.

Der 2017 von Minister Corey Edwards gegründete Chor ist mittlerweile eine feste Größe in der Gospelmusik und bekannt dafür, Menschen durch Gesang zu vereinen. Mit ihrer mitreißenden Darbietung verwandelten die Sängerinnen und Sänger das Theater in einen Raum der Gemeinschaft, in dem das Publikum zum Mitsingen und Mittanzen eingeladen wurde.

Die Lieder vermittelten typische Gospelbotschaften von Hoffnung, Liebe und Zusammenhalt. Das Publikum reagierte begeistert, wodurch eine intensive Verbindung zwischen Künstlern und Zuschauern entstand. Die Kombination aus musikalischer Qualität, Leidenschaft der Chor-Mitglieder und sorgfältiger Organisation machte den Abend zu einem besonderen Erlebnis für alle Anwesenden.

Bezirk: Eisacktal

