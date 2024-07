Nach Unwettern: Straße auf den Reschen wieder für Verkehr freigegeben

Von: apa

Pfunds – Nach den lokalen Unwettern mit Starkregen in Tirol am Donnerstagabend sind die von den Murenabgängen betroffenen Straßen am Samstagvormittag teilweise wieder geöffnet gewesen. So wurde etwa die Reschenstraße (B180) zwischen Pfunds und Ried im Oberinntal wieder in beide Richtungen für den Verkehr freigegeben, teilte das Land Samstagfrüh mit. Gesperrt blieben noch die Oberinntalstraße (L65) sowie die Villgratentalstraße.

Die Oberinntalstraße war im Bereich zwischen der Straßenkreuzung Pfunds und Tösens überflutet und nicht passierbar. Die Gemeinden Pfunds, Spiss und Nauders sowie der Reschenpass blieben vorerst vom Inntal aus nicht erreichbar. Eine Umfahrung der Sperren war nur großräumig über Südtirol bzw. die Schweiz möglich.

Die Villgratentalstraße (L273) war indes vorerst in beide Richtungen gesperrt worden, die Gemeinden Inner- und Außervillgraten somit vorerst nicht erreichbar. Der Grund war ein Murenabgang am Taleingang. Die Aufräumarbeiten dauerten an. Am Samstagvormittag solle die Straße voraussichtlich wieder freigegeben werden, hieß es Freitagabend.

Wegen Hochwasser war laut Medienberichten auch die Hahntennjochstraße zwischen Imst und dem Hahntennjoch gesperrt worden. Die Sperre konnte aber Freitagvormittag wieder aufgehoben werden.