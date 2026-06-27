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Unwetterwarnung für Teile Tirols am Sonntag

Unwetterwarnung für Westtirol am Sonntag

Samstag, 27. Juni 2026 | 15:38 Uhr
Unwetterwarnung für Teile Tirols am Sonntag gewitter blitz
APA/APA/Jan Eifert/Jan Eifert
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Von: apa

Die GeoSphere Austria hat für Sonntag eine Unwetterwarnung für Teile Tirols ausgegeben. Zwischen Mittag und Mitternacht sei insbesondere in den westlichen Landesteilen mit Starkregen, Hagelschlag und Sturmböen zu rechnen, weshalb die Warnstufe auf “Orange” (Stufe 3 von 4) gesetzt wurde. In den restlichen Teilen Nord- und Osttirols gilt aktuell Warnstufe “Gelb”. Auch hier seien aber einzelne starke Gewitterereignisse möglich.

Die Bewohner der betroffenen Regionen sollten daher die lokalen Wetterentwicklungen genau beobachten und entsprechend reagieren, riet Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement, am Samstag in einer Aussendung. Durch die Gewitter könne es zu Gefahren wie herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen sowie zu lokalen Stromausfällen, Straßensperren und Beeinträchtigungen im Öffentlichen Verkehr kommen.

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