Ursache von Brand in Kärntner Heim nach wie vor unbekannt

Von: apa

Nach dem Brand in einem Pflegeheim in Velden am Wörthersee am Freitagabend war die Ursache des Feuers nach wie vor unbekannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 61-jährige Frau schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Weitere 20 Personen mussten ebenfalls behandelt werden, sie erlitten vor allem Rauchgasvergiftungen.

Der Brand war gegen 17.20 Uhr in einem Zimmer ausgebrochen. 120 Feuerwehrleute von fünf Feuerwehren standen im Einsatz, ihnen gelang es, das Feuer rasch einzudämmen und eine Ausbreitung auf andere Räume zu verhindern. Wegen der massiven Rauchentwicklung musste der gesamte Gebäudekomplex evakuiert werden, insgesamt wurden 102 Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit gebracht. Sie wurden auf andere Pflegeeinrichtungen aufgeteilt. Alle Personen wurden an Ort und Stelle durch Kräfte der Rettung und den Kriseninterventionsdienst betreut.

Ermittlungen dauern an

Die Ersterhebungen wurden durch das Bezirkspolizeikommando Villach Land und die Polizeiinspektion Velden geführt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Brand vom Landeskriminalamt Kärnten übernommen, diese Schritte waren für die kommenden Tage anberaumt. Der Sachschaden am Gebäude konnte vorerst noch nicht beziffert werden.

Die Mavida Group hat als Betreiber des Heimes eine Hotline eingerichtet: Unter 0664 / 304 15 48 bekommen Familienangehörige jener Bewohnerinnen und Bewohner, die vom Brand betroffen sind, Informationen.