Acht Personen waren an Bord

US-Privatjet geht nach Start in Flammen auf

Montag, 26. Januar 2026 | 05:15 Uhr
THEMENBILD, Feuer leer, Feuerwehr feuer brand flammen
apa - Symbolbild
Von: APA/Reuters

Ein Privatjet ist kurz nach dem Start von einem Flughafen im US-Staat Maine in Flammen aufgegangen und abgestürzt. Wie die US-Luftfahrtbehörde FAA weiter mitteilte, waren acht Personen an Bord, über ihr Schicksal und ihre Identität ist noch nichts bekannt. Der Absturz des zweimotorigen Turbofan-Jets Bombardier Challenger 600 auf dem Bangor International Airport ereignete sich laut FAA am Sonntag (Ortszeit) gegen 19.45 Uhr. Eine Untersuchung werde eingeleitet, so die Behörde.

Wetterberichten zufolge hatte es vor dem Absturz leicht zu schneien begonnen, Angaben der Behörden zufolge gibt es aber keinen Hinweis darauf, dass das Wetter eine Rolle bei dem Unfall gespielt hat. Für weite Teile Maines, einschließlich Bangors, habe es eine Wintersturmwarnung gegeben, hieß es.

