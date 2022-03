Vahrn: Verdächtige mutiert zur Furie

Vahrn – Die Carabinieri von Brixen haben eine 60-jährige Frau aus dem Trentino festgenommen. Ihr wird ein versuchter Raubüberfall vorgeworfen. Außerdem ist sie gegen einen Exekutivbeamten tätig geworden.

Der Vorfall trug sich am Abend kurz nach 20.00 Uhr in Vahrn zu. Eine 85-jährige Seniorin war auf dem Nachhauseweg, als sie von einer Frau angesprochen wurde. Diese bot ihr an, sie zu begleiten und ihr zu helfen. Die ältere Frau lehnte das ab, konnte sie aber nicht abwimmeln. Als sie vor der Haustür standen und die Rentnerin den Schlüssel herausnahm, wollte die 60-Jährige auch noch mit in die Wohnung kommen. Es kam zu einem Handgemenge um den Schlüssel. Die 85-Jährige wehrte sich und lief zu ihrem Nachbar – einem Carabiniere. Glücklicherweise war er zu Hause und verstand sofort, was sich abgespielt hatte.

Er wies sich bei der 60-Jährigen aus und verlangte eine Erklärung. Als Antwort erhielt er Tritte und Schläge. Beim Versuch, die Flucht zu ergreifen mutierte die die Verdächtige zur Furie. Doch der Carabiniere außer Dienst ließ sich nicht beirren, hielt die Frau fest und alarmierte mit der Hilfe anderer Nachbarn Verstärkung bei seinen Kollegen in Brixen. Schließlich wurde die 60-Jährige in Handschellen abgeführt.

Auf der Carabinieristation stellte sich dann heraus, dass man es hier mit keiner Unbekannten zu tun hatte. Die Frau aus dem Trentino führt ein langes Vorstrafenregister – vor allem wegen Vermögensdelikten. So gehen Raub, schwerer Diebstahl, Einbrüche Kreditkartenbetrug, Hehlerei, die Hintergehung hilfloser Personen und Beleidigung eines Amtsträgers auf ihr Konto.

Nun wurde sie wegen versuchten Raubüberfalls und Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Anschließend erfolgte die Überstellung ins Frauengefängnis von Trient.