Aktuelle Seite: Home > Chronik > Variantenfahrer nach Lawinenabgang im Pongau tot geborgen
Großer Sucheinsatz am Gernkogel in St. Johann

Variantenfahrer nach Lawinenabgang im Pongau tot geborgen

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 15:10 Uhr
Großer Sucheinsatz am Gernkogel in St. Johann
APA/APA/BR ST. JOHANN
Schriftgröße

Von: apa

Ein Variantenfahrer ist nach einem Lawinenabgang abseits der gesicherten Skipisten in St. Johann im Pongau am Dienstagabend tot aufgefunden worden. Nachdem der 33-jährige Einheimische von seiner Freundin als abgängig gemeldet worden war, wurde die Bergrettung St. Johann am späten Dienstagnachmittag zu einem Sucheinsatz am Gernkogel alarmiert, wie die Salzburger Bergrettung am Mittwoch in einer Aussendung informierte.

Bergretter, Alpinpolizei, Hundeführer der Bergrettung, die Freiwillige Feuerwehr und Mitarbeiter der Bergbahnen St. Johann machten sich im Bereich des Gernkogels auf die Suche nach dem Variantenfahrer. “Laut Liftbetreiber wurde sein Skiticket zuletzt gegen 10.30 Uhr bei der Straßalmbahn verwendet. Wir fuhren mit der Gondel auf, teilten die Mannschaft in Teams und durchsuchten mittels Skidoos das weitläufige Gelände”, schilderte der St. Johanner Ortsstellenleiter und Einsatzleiter der Bergrettung, Martin Stifter.

Genaue Position des Verunglückten durch “Find my phone”

Aufgrund der letzten bekannten Position konnte das Suchgebiet etwas eingeschränkt werden. “Wegen der angespannten Lawinensituation wurde auf ein Einfahren ins freie Gelände verzichtet. Wir konzentrierten uns auf den Pistenrand sowie auf angrenzende Bereiche. Dabei entdeckten wir drei Lawinenkegel, die durch die drei Hundeführer und mittels LVS-Geräte (Lawinenverschüttetensuchgeräte, Anm.) gecheckt wurden”, erklärte der Bergretter.

Eine Handyortung der Polizei durch “Find my phone” ergab schließlich die genaue Position des Verunglückten, die sich weit abseits der Pisten befand. “Wir suchten auf der Nassschneelawine mittels LVS-Gerät nach dem Mann und konnten ihn finden”, sagte Stifter. Der gut ausgerüstete Variantenfahrer dürfte durch die Lawine tödlich verletzt worden sein. Da es sich laut Bergrettung um einen steilen und lawinengefährlichen Graben handelte, wurde die Bergung nach Absprache mit der Alpinpolizei auf Mittwochvormittag verschoben und der Einsatz um 20.20 Uhr beendet.

Im Einsatz standen neben der Alpinpolizei und dem Team des Polizeihubschraubers Libelle auch 23 Männer und Frauen der Bergrettung St. Johann, drei Hundeführer der Bergrettung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann samt drei Drohnenteams und dem Einsatzleiterfahrzeug sowie Mitarbeiter der Bergbahnen St. Johann.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Kommentare
132
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Blasen vor dem Starten
Kommentare
80
Blasen vor dem Starten
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
49
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Kommentare
34
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Kommentare
28
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 