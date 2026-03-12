Verdacht auf unerlaubte Ausübung eines Gesundheitsberufs

Von: luk

Gröden – Die Carabinieri der Spezialeinheit NAS in Trient haben im Rahmen von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bozen drei Beschäftigte einer Zahnarztpraxis im Grödnertal angezeigt. Der Verdacht lautet auf unerlaubte Ausübung eines Gesundheitsberufs.

Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um einen Zahnarzt sowie zwei Zahnarztassistentinnen. Letzteren wird vorgeworfen, bei einer Patientin selbstständig Behandlungen zur Zahnreinigung sowie eine Lasertherapie im Mundbereich durchgeführt zu haben. Solche Tätigkeiten dürfen laut Gesetz ausschließlich von Zahnärzten oder ausgebildeten Dentalhygienikern ausgeführt werden.

Die Ermittlungen sind inzwischen abgeschlossen. Die Carabinieri haben unter anderem die betroffene Patientin befragt und relevante Unterlagen sichergestellt. Der Verdacht lautet auf Verstoß gegen Artikel 348 des italienischen Strafgesetzbuchs, der die unerlaubte Ausübung eines Gesundheitsberufs unter Strafe stellt.

Die Behörden betonen zugleich die Unschuldsvermutung: Die Beschuldigten gelten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.

Die Carabinieri der Gesundheitseinheit NAS weisen zudem darauf hin, dass Patienten die Eintragung von Ärzten und Gesundheitsberufen in die jeweiligen Berufsregister online überprüfen können, etwa über die Webseiten der nationalen Berufsverbände der Ärzte und Gesundheitsberufe. Dies solle dazu beitragen, die Bürger besser zu schützen und die Tätigkeit entsprechend qualifizierter Fachkräfte sicherzustellen.