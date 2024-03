Verdächtige Bewegungen in Meran

Meran – Auf Anweisung von Quästor Paolo Sartori haben Staatspolizei und die Gemeindepolizei von Meran am Mittwoch in Meran Schwerpunktkontrollen an neuralgischen Punkten vorgenommen. 123 Personen wurden dabei überprüft – davon waren 31 Migranten und 27 bereits vorbestraft. Außerdem wurden 43 Fahrzeuge kontrolliert. Ziel der Kontrollen ist die präventive Verbrechensbekämpfung. Vor allem Drogenhandel und Kleinkriminalität soll unterbunden werden.

Am Donnerstagvormittag waren die Exekutivbeamten dann bei einigen Schulen präsent, um zu verhindern, dass sich zwielichtige Gestalten im Bereich der Bildungseinrichtungen aufhalten und etwa den Jugendlichen Drogen anbieten.

Erneut hat Quästor Sartori zwei Abschiebedekrete unterzeichnet. Davon betroffen sind zwei Migranten, die keine Aufenthaltsgenehmigung haben und straffällig geworden sind. Sie haben nun sieben Tage Zeit, um Italien zu verlassen.

Zudem hat Sartori zwei polizeiliche Aufenthaltsverbote gegen zwei Italiener ausgesprochen, die in anderen Provinzen wohnhaft sind.

Auch sechs mündliche Verwarnungen gab es: Sie betrafen bereits vorbestrafte Personen, die im Nomadencamp in Meran beheimatet sind. Von den Exekutivbeamten wurden sie in an verdächtigen Orten angetroffen. Zudem besteht der Verdacht, dass sie ihr Leben mit illegalen Handlungen bestreiten.