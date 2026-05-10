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Keine Insassen eingeklemmt

Verkehrsunfall in Tramin

Sonntag, 10. Mai 2026 | 22:13 Uhr
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FREIWILLIGE FEUERWEHR TRAMIN EO
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Von: ka

Tramin – Am Sonntagabend, den 10. Mai 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Tramin gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Da in der ursprünglichen Alarmmeldung eingeklemmte Personen gemeldet wurden, rückten die Einsatzkräfte mit entsprechender Dringlichkeit aus.

FREIWILLIGE FEUERWEHR TRAMIN EO

Beim Eintreffen der ersten Einheiten an der Unfallstelle konnte jedoch glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden. Es stellte sich heraus, dass sich alle Beteiligten bereits eigenständig oder mit der Unterstützung von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit hatten. Somit war niemand im Wrack eingeklemmt und eine technische Rettung mittels schwerem Gerät war nicht mehr erforderlich.

FREIWILLIGE FEUERWEHR TRAMIN EO

Die Aufgaben der Feuerwehr konzentrierten sich in der Folge auf die Absicherung der Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr und die Unterstützung bei der Bergung des beschädigten Wagens. Da es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um ein Elektroauto handelte, trafen die Einsatzkräfte besondere Sicherheitsvorkehrungen. Die Hochvoltbatterie wurde fachgerecht abgeklemmt, um mögliche elektrische Gefahren oder eine Brandentwicklung zu verhindern.

FREIWILLIGE FEUERWEHR TRAMIN EO

Nachdem die Fahrbahn gereinigt und das Fahrzeug abtransportiert worden war, konnte der Einsatz nach etwa einer Stunde beendet werden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Tramin waren auch die Freiwillige Feuerwehr Kurtatsch, das Weiße Kreuz, die Carabinieri und der Abschleppdienst vor Ort im Einsatz.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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