Verkehrsunfall in Villnöss – zwischen Auto und Linienbus
Zwei Männer verletzt

Verkehrsunfall in Villnöss – zwischen Auto und Linienbus

Freitag, 23. Januar 2026 | 16:41 Uhr
wk rettung weißes Kreuz notarzt blaulicht symbol ambulance ambulanz hilfe
fotolia.de/Comofoto - Symbolbild


Von: luk

Villnöss – Zwei Männer – aus Deutschland und Spanien – kamen am Freitag in Villnöss bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus mit leichten Verletzungen davon.

Der Unfall geschah gegen 15.00 Uhr

Die Sektion des Weißen Kreuzes Klausen rückte mit einem Rettungswagen aus, unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Teis und St. Peter Villnöß sowie den Carabinieri Klausen.

Die beiden Patienten wurden medizinisch versorgt. Die Carabinieri ermitteln zum Unfallhergang.

 

Bezirk: Eisacktal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

