Verkehrsunfall in Villnöss – zwischen Auto und Linienbus

Von: luk

Villnöss – Zwei Männer – aus Deutschland und Spanien – kamen am Freitag in Villnöss bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus mit leichten Verletzungen davon.

Der Unfall geschah gegen 15.00 Uhr

Die Sektion des Weißen Kreuzes Klausen rückte mit einem Rettungswagen aus, unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Teis und St. Peter Villnöß sowie den Carabinieri Klausen.

Die beiden Patienten wurden medizinisch versorgt. Die Carabinieri ermitteln zum Unfallhergang.