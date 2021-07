Verkehrsunfall und Suchaktion oberhalb von Lana

Lana – Gegen 2.30 Uhr in der Früh hat sich am Samstag oberhalb von Lana ein aufsehenerregender Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw ist auf der Ultnerstraße von der Straße abgekommen und in einer darunterliegenden Obstwiese gelandet.

Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr gesichert und ein Zugang für den Rettungsdienst geschaffen. Da der Lenker zunächst nicht auffindbar war, wurde eine Suchaktion eingeleitet.

Kurze Zeit später konnte er wohlauf gefunden werden konnte.

Die Feuerwehrleute kümmerten sich um die Sicherung der Unfallstelle und die Bergung des Fahrzeuges.

Im Einsatz mit der Freiwilligen Feuerwehr von Lana standen die Wehrleute von Burgstall, die eine Drohne bedienten, die Bergrettung, das Weiße Kreuz samt Notarzt und die Behörden.