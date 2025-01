Verkohlte Leiche bei Löscharbeiten in Wien gefunden

Von: apa

Bei einem Brand einer Gartenhütte in der Lainzer Straße in Wien-Hietzing ist am Montagabend eine verkohlte Leiche gefunden worden. Die alarmierten Feuerwehrleute entdeckten die sterblichen Überreste während der Löscharbeiten. “Brandursache und Identität der Person sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen”, hieß es in einer Aussendung der Wiener Berufsfeuerwehr.

Als die ersten Löschkräfte eintrafen, stand die kleine Gartenhütte demnach schon in Vollbrand. Unter Atemschutz begannen die Einsatzkräfte sofort mit der Brandbekämpfung. Während dieser Löscharbeiten wurde dann die Leiche in den Trümmern der Hütte entdeckt und geborgen. Andere Personen kamen nicht zu Schaden.

Durch die enorme Hitze geriet auch das Dach des angrenzenden Gebäudes in Brand. Dieser konnte aber umgehend gelöscht werden.