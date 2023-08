Verletzter Baumfalke in Siebeneich

Siebeneich – In Siebeneich ist am heutigen Freitag in der Früh ein verletzter Baumfalke in einer Apfelwiese entdeckt. Es gelang, den verletzten Greifvogel einzufangen und danach dem Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol zur Pflege zu übergeben, wie Roland Lang, der Besitzer der Apfelwiese erklärt.

Familienangehörige brachten das verletzte Tier in das Pflegezentrum Schloss Tirol. Das adulte, männliche Tier wurde dort von Mitarbeiter Philipp in Empfang genommen und dann sofort behandelt. Die Diagnose lautete Flügelbruch am Ansatz mit einer Heilungsdauer von etwa zwei Wochen.

Der Baumfalke ist in Südtirol relativ selten. Das schöne Exemplar dieser Gattung konnte so vor Marder, Hund und Fuchs gerettet werden, zeigt sich die Familie Lang erfreut.

Ein Dank geht an das Vogelzentrum in Schloss Tirol für die sofortige Verarztung des Falken und die zugeschickten Fotos nach der Behandlung.