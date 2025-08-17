Vermisste Seniorin in Bruneck wohlauf entdeckt

Von: AP

Bruneck – Seit Samstagnachmittag wurde in Bruneck eine 82-jährige Frau aus dem Altersheim vermisst. Die Seniorin, Maria Piffrader, war zuletzt im Altersheim gesehen worden und blieb danach verschwunden.

Unverzüglich starteten Polizei und Feuerwehr eine großangelegte Suchaktion. Dabei wurden auch die Ufer der Rienz vom Wasser aus kontrolliert. In der Nacht musste die Suche vorübergehend unterbrochen werden, ehe die Einsatzkräfte am Sonntagmorgen ab 6 Uhr erneut ausrückten.

Kurz nach 7 Uhr dann die Entwarnung: Ein Passant entdeckte die Frau in der Nähe des Bauhofs in Bruneck und verständigte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte bestätigten, dass die Vermisste wohlauf und unverletzt ist.

Damit fand die Suchaktion, die für große Anteilnahme in Bruneck gesorgt hatte, ein glückliches Ende.