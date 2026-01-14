Aktuelle Seite: Home > Chronik > Vermisste Steirerin tot in Waldstück gefunden
Ermittler gaben Details zu dem Fall bekannt

Vermisste Steirerin tot in Waldstück gefunden

Mittwoch, 14. Januar 2026 | 11:20 Uhr
Ermittler gaben Details zu dem Fall bekannt
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Von: apa

Die seit Freitag in der Steiermark vermisste 34-Jährige ist tot. Ihre Leiche wurde nun in einem Waldstück vergraben gefunden, bestätigten am Mittwoch Ermittler bei einer Pressekonferenz in der Landespolizeidirektion Graz. “Es ist nun traurige Gewissheit”, sagte der steirische Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Als tatverdächtig gilt ein 30-jähriger Mann, der die Polizei zum Fundort der Leiche führte, ein Waldstück nahe seines Wohnortes. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Der verdächtige Polizeibeamte aus dem Bezirk Südoststeiermark soll “an dem Vorfall beteiligt gewesen sein, an dem eine Person zu Tode gekommen ist”, sagte Rene Kornberger vom Landeskriminalamt Steiermark. Weitere Details, etwa über die Tötungsart, wurden nicht genannt. Man wolle die Obduktion abwarten, sagte Christian Kroschl von der Staatsanwaltschaft Graz. Auch Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft des Opfers wurden nicht kommentiert. Als fix gilt, dass der 30-Jährige mit der Frau am 9. Jänner in der Wohnung war. Wo die Frau zu Tode gekommen ist – in der Wohnung, in einem Auto oder im Bereich von Leibnitz – und unter welchen Umständen, ist unklar.

Auf den 30-Jährigen war man durch eine Freundin des Opfers gekommen. Zunächst hatte der Polizist noch behauptet, dass er mit dem Opfer zuletzt im Dezember Kontakt hatte, dann gab er zu, mit der Frau am 9. Jänner – am Tag ihres Verschwindens zusammen gewesen zu sein. Gesucht wird das Handy der 34-Jährigen, das soll der Mann aus dem fahrenden Auto geworfen haben.

(S E R V I C E – Die Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Telefonnummer der steirischen Frauenhäuser lautet 0316-429900. Der steirische Männernotruf für Männer in Krisen- und Gewaltsituationen ist unter 0800-246247 erreichbar, das psychiatrische Krisentelefon PsyNot unter 0800-449933.)

