Vermisster 15-Jähriger in Klausen gefunden

Klausen – Ein 15-jähriger Jugendlicher, Lorenzo Vicini aus Weitental, der das letzte Mal um 5.00 Uhr in Klausen gesehen worden war, wurde am Vormittag in Klausen auf dem Wanderweg Richtung Säben gefunden. Der Jugendliche ist wohlauf und konnte seiner Familie übergeben werden.

Eine großangelegte Suchaktion, an der neben der Freiwilligen Feuerwehr Klausen mehrere andere Feuerwehren teilgenommen hatten, konnte am späten Vormittag abgebrochen werden.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Klausen, Villanders, Schrambach, Albeins, Albions und Verdings, die Carabinieri von Klausen und Brixen, die Bergrettung Brixen sowie die Bergrettung C.N.S.A.S von Brixen.