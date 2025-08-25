Aktuelle Seite: Home > Chronik > Vermisster in Acker bei Garn tot aufgefunden
Trauriges Ende einer Suchaktion

Vermisster in Acker bei Garn tot aufgefunden

Montag, 25. August 2025 | 09:11 Uhr
538869150_1201079762051625_1677416046494913429_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Garn
Schriftgröße

Von: mk

Feldthurns/Garn – Am Sonntagabend sind sämtliche Feuerwehren aus der Umgebung von Feldthurns zu einer Suchaktion ausgerückt, nachdem um 21.31 Uhr Alarm geschlagen wurde.

Ein 82-Jähriger Mann galt als vermisst. Zuletzt war er in der Fraktion Garn gesehen worden.

Unverzüglich starteten die Freiwillige Feuerwehr von Garn gemeinsam mit den weiteren Einsatzkräften die Suche im Einsatzgebiet.

Die Feuerwehren Verdings, Vahrn und Brixen suchten dabei mit Drohnen nach der vermissten Person.

Gegen 23.00 Uhr konnte die vermisste Person in einem Acker unterhalb von Garn aufgefunden werden. Der daraufhin alarmierte Notarzt konnte leider nur mehr den Tod feststellen.

Der Einsatz war für die Wehr aus Garn um 0.15 Uhr beendet.

Im Einsatz standen: Feuerwehr Feldthurns, Freiwillige Feuerwehr Schnauders, Freiwillige Feuerwehr Verdings/Pardell, Freiwillige Feuerwehr Vahrn, Freiwillige Feuerwehr Brixen / Vigili del Fuoco Volontari Bressanone, Bergrettung, Behörden, Notarzt.

„Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt den Angehörigen“, erklären die Wehrleute.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Kommentare
90
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Kommentare
30
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Kommentare
25
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Kommentare
23
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Trump hat bei Treffen Putin-Selenskyj keine Eile mehr
Kommentare
20
Trump hat bei Treffen Putin-Selenskyj keine Eile mehr
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 