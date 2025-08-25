Vermisster in Acker bei Garn tot aufgefunden

Von: mk

Feldthurns/Garn – Am Sonntagabend sind sämtliche Feuerwehren aus der Umgebung von Feldthurns zu einer Suchaktion ausgerückt, nachdem um 21.31 Uhr Alarm geschlagen wurde.

Ein 82-Jähriger Mann galt als vermisst. Zuletzt war er in der Fraktion Garn gesehen worden.

Unverzüglich starteten die Freiwillige Feuerwehr von Garn gemeinsam mit den weiteren Einsatzkräften die Suche im Einsatzgebiet.

Die Feuerwehren Verdings, Vahrn und Brixen suchten dabei mit Drohnen nach der vermissten Person.

Gegen 23.00 Uhr konnte die vermisste Person in einem Acker unterhalb von Garn aufgefunden werden. Der daraufhin alarmierte Notarzt konnte leider nur mehr den Tod feststellen.

Der Einsatz war für die Wehr aus Garn um 0.15 Uhr beendet.

Im Einsatz standen: Feuerwehr Feldthurns, Freiwillige Feuerwehr Schnauders, Freiwillige Feuerwehr Verdings/Pardell, Freiwillige Feuerwehr Vahrn, Freiwillige Feuerwehr Brixen / Vigili del Fuoco Volontari Bressanone, Bergrettung, Behörden, Notarzt.

„Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt den Angehörigen“, erklären die Wehrleute.