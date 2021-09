Vernuer: Trauer um Landwirt Johann Hofer [56]

Vernuer – In einem unwegsamen Waldstück oberhalb des Meraner Höhenweges Richtung Saltauser Mahder nahe den Farmer Quellen auf rund 1.600 Metern Meereshöhe ist am Montagnachmittag der 56-jährige Johann Hofer, Bauer auf dem Prünsterhof in Vernuer tödlich verunglückt.

Der Landwirt war dabei, auf den Höhenwiesen einen Weg für den Almabtrieb auszuhacken. Ersten Informationen zufolge ist er dabei von einem Baumstamm getroffen und über den Abhang geschleudert worden. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Sein 13-jähriger Sohn musste das Unglück mitansehen. Er stieg zunächst zu dem Vater ab, musste dann aber wieder bergauf gehen, um einen Notruf über das Handy abzusetzen. Die Bergrettung Meran und die Freiwillige Feuerwehr Riffian eilten zur Unfallstelle. Der Notarzt wurde mit der Seilwinde vom Notarzthubschraubers Pelikan 1 aus abgeseilt. Er konnte nichts mehr für den Verunglückten tun.

Hofer war Obmann der Interessentschaft Obisell-Alm und Mitglied der Musikkapelle Vernuer. Die Notfallseelsorge kümmerte sich um die Angehörigen. Bürgermeister Franz Pixner zeigte sich in laut Tageszeitung Alto Adige in einer ersten Reaktion tief getroffen von der Nachricht des Todes des 56-jährigen Bauers.

Ebenso im Einsatz waren die Carabinieri. Ihnen obliegt es, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.