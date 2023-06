Verregneter Sonntag steht bevor

Bozen – Südtirol und der Alpenbereich liegen derzeit im Einflussbereich von labiler geschichteten Luftmassen. Das Wochenende wird daher durchmischt.

Am Samstagnachmittag nimmt die Wahrscheinlichkeit von Schauern oder Gewittern wieder zu. Am Abend oder in der Nacht klingen die Niederschläge dann wieder ab.

Der morgige Sonntag wird nach dem Landeswetterdienst instabil: Ein Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer ziehe instabile Luftmassen zu den Alpen. Der Tag beginnt mit starker Bewölkung. Die Sonne kommt nur stellenweise zum Vorschein. Im Laufe des Tages steigt die Wahrscheinlichkeit von Schauern oder Gewittern in weiten Teilen des Landes rasch an.

Am Montag überwiegen die Wolken, begleitet von Schauern mit einigen Gewittern. Aus heutiger Sicht soll es nur kurze sonnige Abschnitte geben.

Der Dienstag beginnt mit lokalen Hochnebelfeldern. Am Vormittag überwiegt die Sonne, während sich in den wärmeren Stunden einzelne Schauer bilden.

Am Mittwoch bleiben die Bedingungen unverändert mit wechselnder Bewölkung und vereinzelten Schauern in den wärmeren Stunden.