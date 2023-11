Versperrte Verkehrswege nach Schneefall

Bozen – Der angekündigte Schneefall hat in der letzten Nacht auch in der Landeshauptstadt den Winter eingeläutet. Zwar reichte der Schnee nicht bis in den Talkessel, doch in den Berggebieten der Gemeinde Bozen, allen voran in Kohlern, erstrahlte die Natur heute Morgen in weiß. Der Wintereinbruch sorgte aber nicht nur für zauberhafte Kulissen, sondern auch für Probleme an Verkehrswegen.

An der Kohlererstraße zum Beispiel war der Einsatz des Löschzuges Kohlern der Freiwilligen Feuerwehr Bozen in den frühen Morgenstunden gleich mehrmals gefragt. Gegen 4 Uhr in der Früh wurden die Hilfskräfte zum Einsatz gerufen. An mehreren Stellen stürzten immer wieder Bäume um oder brachen Äste ab, welche dem Schneedruck nicht mehr standhalten konnten und in weiterer Folge die öffentliche Gemeindestraße verlegten. Auch für ein Schneeräumgerät des Straßendienstes der Gemeinde Bozen war aus diesem Grund eine Weiterfahrt nicht mehr möglich. Die Feuerwehr war bis Tagesanbruch vor Ort und räumte die Kohlererstraße wieder frei. Vor Ort standen 10 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bozen sowie der Straßendienst der Stadtgemeinde Bozen im Einsatz.

Der Landesfeuerwehrverband Südtirol rät im ganzen Land und vor allem für Fahrten über Berg- und Passstraßen und in höheren Lagen zu Achtung von rutschigen Fahrbahnen und entsprechender Winterausrüstung.