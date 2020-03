Verstoß gegen Corona-Maßnahmen: 43 Meraner angezeigt

Meran – In Meran geht die Desinfektion der Stadt weiter. Wie bereits berichtet, haben die Stadtwerke vorgestern auf Anweisung der Gemeinde Meran und in Absprache mit der Gemeindeleitstelle für Zivilschutz begonnen, nachts (ab 19.00 Uhr) die Bürgersteige vor Apotheken, Wertstoffinseln und Bushaltestellen mit 50-prozentigem Wasserstoffperoxid, das in Wasser auf eine Konzentration von fünf Prozent verdünnt wird, zu desinfizieren. Die Reinigung wird in diesen Tagen fortgesetzt. Ebenso fortgeführt wird auf dem gesamten Gemeindegebiet der Straßenwaschdienst.

Coronavirus-Regeln: Mehrheit der Meraner hält sich daran

Seit der Einführung der Einschränkungen zur Eindämmung der Covid-19-Infektion haben die Beamtn der Stadtpolizei rund 600 Autofahrer und Fußgänger angehalten, um die Beachtung der Vorschriften zu kontrollieren. Davon 43 Bürger wurden dabei wegen Verstoßes gegen die Auflagen angezeigt. „Aber die große Mehrheit der Bevölkerung hält sich an die Vorgaben, die jetzt noch strikter geworden sind“, bestätigte Ortspolizei-Kommandant Fabrizio Piras.

Neu ist zum Beispiel, dass körperliche Aktivität – wie bisher allein und nicht in Gruppen – nur in einem Kreis von 200 Metern vom eigenen Wohnsitz erlaubt ist. Auch ist es für Menschen verboten, das eigene Gemeindegebiet zu verlassen. Wer sich dennoch bewegt – aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen, oder weil er/sie sich in einer Notsituation befinden, muss eine Eigenerklärung bei sich haben.

Solche und weitere Informationen über die aktuelle Coronavirus-Lage und die Vorbeugemaßnahmen sind für alle wichtig und sollten möglichst verbreitet werden. Deshalb ist es hilfreich, dass genau diese Infos auch an Menschen mit Migrationshintergrund weitergegeben werden.

Informationen zur Covid-19-Situation in Italien finden sich in 15 Sprachen auf der Homepage des Hochkommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR), das mit dem Schutz von Flüchtlingen und Staatenlosen beauftragt ist.

Kindergärten: Tarife vorübergehend ausgesetzt

Am 5. März wurden Schulen, Kindergärten und Einrichtungen für Kleinkindbetreuung geschlossen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Der Stadtrat hat in seiner heutigen Sondersitzung beschlossen, die Elterntarife für die Zeit der Schließung auszusetzen. Sobald die Einrichtungen wieder ihre Tore öffnen können, wird die Stadtregierung nach Möglichkeiten suchen, die von den Familien eventuell bereits eingezahlten Beträge zurückzuerstatten oder für die weiteren Monate zu verrechnen.