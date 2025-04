Versuchter Einbruch in Gries

Von: fra

Bozen – In der Nacht auf den 26. April 2025 wurde die Polizei in Bozen zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Michael Pacher-Straße im Stadtviertel Gries gerufen. Ein ausgelöster Alarm ermöglichte es den Beamten, den Täter noch vor seiner Flucht zu stellen. Die Bewohner des Hauses hatten vom versuchten Einbruch zunächst nichts bemerkt und wurden erst durch die Polizei geweckt.

Der 25-jährige Marokkaner M.H., der erst kürzlich in die Stadt gekommen war und in Notunterkünften untergebracht war, wurde beim Versuch, über das Tor zu entkommen, festgenommen. Bei der Durchsuchung wurde ein 22 cm langes Klappmesser sichergestellt. M.H. war bereits polizeilich bekannt und hatte mehrere Vorstrafen, darunter für Einbruch und Raub.

M.H. wurde wegen versuchten Wohnungseinbruchs und unerlaubten Waffenbesitzes auf frischer Tat festgenommen und in die Quästur gebracht. Er wartet nun auf ein Schnellverfahren vor Gericht.

Aufgrund der Schwere des Vorfalls hat der Quästor von Bozen, Paolo Sartori, die zuständige Flüchtlingskommission um die Aberkennung des Asylstatus ersucht, um anschließend eine Ausweisung aus Italien zu ermöglichen. Sartori betonte, dass das rasche Eingreifen der Polizei entscheidend war, um einen bereits mehrfach vorbestraften Täter zu fassen und Maßnahmen zu seiner Ausweisung einzuleiten. Der Schutz der Bürger und die konsequente Verfolgung von Straftätern hätten oberste Priorität.