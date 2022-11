Versuchter Frauenmord in Bozen

21-Jähriger in U-Haft

Bozen – die Polizei hat in Bozen aufgrund eines Vollstreckungsbefehls des Landesgerichts einen 21-jährigen Albaner in Handschellen gelegt und in Untersuchungshaft überstellt. Der junge Mann steht unter Verdacht, er habe versucht, seine Freundin zu töten.

Die Ermittlungen kamen ins Rollen, nachdem eine junge Frau vor einem öffentlichen Lokal von einem Auto überfahren worden war. Der Lenker beging Fahrerflucht.

Die Polizei fand heraus, dass am Steuer ausgerechnet ihr Freund saß. Zuvor war ein Streit vorausgegangen. Die Frau soll sich bei dem Sturz das Brustbein gebrochen haben.

Bereits in der Vergangenheit hatte der 21-Jährige gegenüber seiner Freundin ein obsessives Verhalten an den Tag gelegt. Außerdem sei er laut Polizei bei zahlreichen Gelegenheiten handgreiflich geworden. Es gilt die Unschuldsvermutung.