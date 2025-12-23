Aktuelle Seite: Home > Chronik > Verteilung des Friedenslichtes 2025
Jugendfeuerwehren sammeln Spenden für „Südtirol hilft”

Verteilung des Friedenslichtes 2025

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 20:30 Uhr
IMG_7503
Diddi Osele / LFV
Terlan/Vilpian – Am 23. Dezember fand beim Florianistöckl auf dem Gelände der Landesfeuerwehrschule in Vilpian ein feierlicher Wortgottesdienst mit der Verteilung des Friedenslichtes statt.

Diddi Osele / LFV

Gemeinsam mit Landesfeuerwehrkurat Reinald Romaner nahmen Jugendfeuerwehrleute, ihre Betreuer sowie Feuerwehrfunktionäre an der stimmungsvollen Feier teil.

Diddi Osele / LFV

Das Friedenslicht wird anschließend von den Jugendgruppen in ihre Dörfer getragen und dort weitergegeben.

Diddi Osele / LFV

Auch dieses Jahr sammeln die Jugendfeuerwehren im Rahmen der Friedenslichtverteilung wieder Spenden für „Südtirol hilft”. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Diddi Osele / LFV

Bezirk: Bozen

© 2025 First Avenue GmbH
 