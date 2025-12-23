Verteilung des Friedenslichtes 2025

Von: ka

Terlan/Vilpian – Am 23. Dezember fand beim Florianistöckl auf dem Gelände der Landesfeuerwehrschule in Vilpian ein feierlicher Wortgottesdienst mit der Verteilung des Friedenslichtes statt.

Gemeinsam mit Landesfeuerwehrkurat Reinald Romaner nahmen Jugendfeuerwehrleute, ihre Betreuer sowie Feuerwehrfunktionäre an der stimmungsvollen Feier teil.

Das Friedenslicht wird anschließend von den Jugendgruppen in ihre Dörfer getragen und dort weitergegeben.

Auch dieses Jahr sammeln die Jugendfeuerwehren im Rahmen der Friedenslichtverteilung wieder Spenden für „Südtirol hilft”. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!