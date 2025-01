Verurteilter Pelicot wird zu zwei ungelösten Fällen angehört

Von: APA/AFP

Der im Vergewaltigungsprozess von Avignon zu 20 Jahren Haft verurteilte Hauptangeklagte Dominique Pelicot wird wegen zwei bisher ungelöster Fälle erneut vor Gericht gehört. Pelicot werde am Donnerstagnachmittag vor Gericht in Nanterre aussagen, erklärte seine Anwältin. Der 72-Jährige steht im Verdacht, für eine Vergewaltigung und einen Mord in Paris 1991 verantwortlich zu sein, was er bestreitet.

Zudem wird ihm eine versuchte Vergewaltigung im Département Seine-et-Marne 1999 vorgeworfen. Diese hatte er gestanden, nachdem er durch einen DNA-Test überführt worden war.

Pelicot war im Dezember in einem Aufsehen erregenden Prozess in Avignon zur Höchststrafe verurteilt worden. Er hatte gestanden, seine frühere Frau Gisèle fast zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt, vergewaltigt und in Internetforen auch anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten zu haben. Neben Pelicot waren in dem Prozess 50 Mitangeklagte ebenfalls schuldig gesprochen und zu Haftstrafen zwischen drei und 15 Jahren verurteilt worden.