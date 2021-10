Verwerfliche Tat: Diebinnen beklauen Freiwillige Feuerwehr

St. Vigil in Enneberg – Die Freiwillige Feuerwehr hat sich die Hilfe für den Nächsten auf die Fahne geschrieben. Umso unverständlicher ist es, wenn die Helfer zum Ziel von Kriminellen werden. So ist es aber am 8. September in St. Vigil in Enneberg geschehen. Gegen 12.45 Uhr betraten zwei Frauen das Gerätehaus der Feuerwehr.

Mit Handschuhen und chirurgischen Masken durchsuchten sie die Räumlichkeiten für rund 20 Minuten. Dabei entwendeten sie aus den Umkleideschränken und dem Büro einen dreistelligen Geldbetrag.

Die Freiwillige Feuerwehr bittet nun nach Absprache mit den Behörden nun auch die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Einbruchs. Diese können an folgende Kontakte gemeldet werden:,

– Carabinieri St. Vigil in Enneberg 0474 501031

– Kommandant FF St. Vigil in Enneberg 3316168298

– Facebook Freiwillige Feuerwehr St. Vigil in Enneberg