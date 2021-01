Viele Silvesterpartys trotz Ausgangssperre in Südtirol

22-Jähriger in Kaltern bei Sturz in Hotelpool schwer verletzt

Bozen – Obwohl es in der Silvesternacht eine coronabedingte Ausgangssperre gab, war in Südtirol überraschend viel los, berichten die Carabinieri in einem Rückblick. So wurden etwa drei Führerscheine eingezogen.

Noch im alten Jahr wurde einem 20-jährigen Führerscheinneuling aus Kolfuschg der Führerschein abgenommen. Er war mit knapp 1,5 Promille Alkohol im Blut von den Carabinieri ertappt worden. Er und drei Passagiere wurden zudem wegen des Verstoßes gegen die Anti-Covid-Regeln sanktioniert. Wegen Alkohol am Steuer mussten auch zwei junge Männer in Toblach und im Sarntal ihre Führerscheine abgeben. Beide hatten mehr als ein Promille Alkohol im Blut.

Feier auf Talferpromenade aufgelöst

In Bozen gab es gleich mehrere Verstöße gegen die Ausgangssperre: Mehrere Jugendliche wurden in der Silvesternacht auf der Talferpromenade von den Carabinieri “überrascht”.

Strafen wurden auch gegen einen 26-jährigen Mann aus Palermo und einen 20-jährigen Albaner ausgestellt. Der Sizilianer wurde von den Beamten nicht in seiner Wohnung angetroffen, obwohl er unter Hausarrest steht. Der junge Mann aus Albanien parkte hingegen mit seinem Auto direkt vor der Carabinierikaserne in der Dantestraße in Bozen, wo er auf jemanden ohne Mund-Nasen-Schutz wartete. Wegen der Corona-Maßnahmen und des Parkens im Halteverbot wurde er sanktioniert.

Angezeigt wurde außerdem ein 46-jähriger Tunesier ohne festen Wohnsitz: Er soll in der Sorrentostraße in betrunkenem Zustand mehrere Passanten belästigt haben.

Party in Deutschnofen beendet

In Deutschnofen haben die Carabinieri hingegen eine Silvesterparty aufgelöst. Dabei wurden gegen fünf Personen Strafen wegen Verstoßes gegen die Corona-Bestimmungen ausgestellt.

Alle Hände voll zu tun hatten auch für die Carabinieri-Beamten im Eisacktal: Sie mussten mehreren Vermisstenmeldungen nachgehen.

Sturz ins leere Schwimmbad

Schwere Verletzungen hat ein 22-jähriger Mann gegen 5.00 Uhr am Neujahrstag erlitten. Er war aus ungeklärten Gründen am Rande einer Feier mit mehreren Freunden in das Außenschwimmbad eines Hotels gestürzt. Im Becken befand sich kein Wasser. Wie die Carabinieri erklären, wurde der 22-Jährige im Krankenhaus operiert. Er und die anderen Partyteilnehmer müssen sich wegen des Verstoßes gegen die Corona-Maßnahmen verantworten.