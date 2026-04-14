Viele Verletzte nach Schüssen an Schule in Türkei

Von: APA/Reuters/AFP/dpa

Bei einer Schusswaffenattacke in einer Schule im Südosten der Türkei sind zahlreiche Personen verletzt worden. Ein Jugendlicher eröffnete nach Angaben der englischsprachigen Nachrichtenagentur Reuters vom Dienstag das Feuer und verletzte mindestens 16 Menschen, darunter Schüler und Lehrer, bevor er Suizid beging, wie Gouverneur Hasan Şildak gegenüber Reportern mitteilte. Der 19-jährige ehemalige Schüler benutzte bei dem Angriff ein Gewehr.

Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus im Bezirk Siverek gebracht, so Şildak. Zwölf von ihnen befanden sich am Vormittag noch im Krankenhaus. Der Angreifer beging Suizid, als die Polizei versuchte, ihn am Tatort festzunehmen, fügte Şildak laut Reuters hinzu.

Wie das türkische Innenministerium mitteilte, gebe es bisher insgesamt 16 Verletzte – vier Lehrer, zehn Schüler, ein Polizist und eine Person aus dem Kantinenpersonal. Die Schule sei evakuiert worden.

Angreifer mit Jagdgewehr bewaffnet

Dem Privatsender NTV zufolge war der frühere Schüler mit einem Jagdgewehr bewaffnet in die Oberschule in der Provinz Sanliurfa eingedrungen. Spezialeinheiten, die zu der Bildungseinrichtung entsandt worden waren, hätten die Schüler in Sicherheit gebracht.

Spezialkräfte hätten versucht, den Angreifer zum Aufgeben zu bewegen. Fernsehaufnahmen zeigten Rettungswagen vor dem Schulgebäude, aus dem Schüler flüchteten. Schusswaffenangriffe an Schulen sind in der Türkei selten.

(S E R V I C E – Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)