Aktuelle Seite: Home > Chronik > Viele Verletzte nach Schüssen an Schule in Türkei
Spezialkräfte umstellen die Schule im Bezirk Siverek

Viele Verletzte nach Schüssen an Schule in Türkei

Dienstag, 14. April 2026 | 11:26 Uhr
Spezialkräfte umstellen die Schule im Bezirk Siverek
APA/APA/AFP Photo/DHA (Demiroren News Agency)/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/AFP/dpa

Bei einer Schusswaffenattacke in einer Schule im Südosten der Türkei sind zahlreiche Personen verletzt worden. Ein Jugendlicher eröffnete nach Angaben der englischsprachigen Nachrichtenagentur Reuters vom Dienstag das Feuer und verletzte mindestens 16 Menschen, darunter Schüler und Lehrer, bevor er Suizid beging, wie Gouverneur Hasan Şildak gegenüber Reportern mitteilte. Der 19-jährige ehemalige Schüler benutzte bei dem Angriff ein Gewehr.

Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus im Bezirk Siverek gebracht, so Şildak. Zwölf von ihnen befanden sich am Vormittag noch im Krankenhaus. Der Angreifer beging Suizid, als die Polizei versuchte, ihn am Tatort festzunehmen, fügte Şildak laut Reuters hinzu.

Wie das türkische Innenministerium mitteilte, gebe es bisher insgesamt 16 Verletzte – vier Lehrer, zehn Schüler, ein Polizist und eine Person aus dem Kantinenpersonal. Die Schule sei evakuiert worden.

Angreifer mit Jagdgewehr bewaffnet

Dem Privatsender NTV zufolge war der frühere Schüler mit einem Jagdgewehr bewaffnet in die Oberschule in der Provinz Sanliurfa eingedrungen. Spezialeinheiten, die zu der Bildungseinrichtung entsandt worden waren, hätten die Schüler in Sicherheit gebracht.

Spezialkräfte hätten versucht, den Angreifer zum Aufgeben zu bewegen. Fernsehaufnahmen zeigten Rettungswagen vor dem Schulgebäude, aus dem Schüler flüchteten. Schusswaffenangriffe an Schulen sind in der Türkei selten.

(S E R V I C E – Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump attackiert Papst Leo
Kommentare
48
Trump attackiert Papst Leo
Sinner besiegt Alcaraz in Monte Carlo
Kommentare
42
Sinner besiegt Alcaraz in Monte Carlo
„Sie haben ihn zu Tode geprügelt“
Kommentare
38
„Sie haben ihn zu Tode geprügelt“
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
Kommentare
36
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
Ungarns Oppositionsführer Magyar schaffte das Undenkbare
Kommentare
24
Ungarns Oppositionsführer Magyar schaffte das Undenkbare
Anzeigen
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Lana blüht
Lana blüht
Frühling und Gefühle vereint
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 