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Ort des Zusammenstoßes bei der Gemeinde Buggenhout

Vier Tote bei Unfall zwischen Zug und Schulbus in Belgien

Dienstag, 26. Mai 2026 | 12:36 Uhr
Ort des Zusammenstoßes bei der Gemeinde Buggenhout
APA/APA/BELGA/DIRK WAEM
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Von: APA/AFP/dpa

Beim Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Zug in Belgien sind nach übereinstimmenden Angaben mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wie der belgische Sender RTL info berichtete, kamen Belgiens Mobilitätsminister Jean-Luc Crucke zufolge zwei Jugendliche, der Fahrer sowie eine Begleitperson ums Leben. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden. Demnach fuhren insgesamt sieben Kinder und zwei Erwachsene in dem Bus. Offizielle Angaben gab es zunächst nicht.

Zunächst war von mehreren Opfern die Rede gewesen. “Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich viel Kraft”, erklärte der belgische Innenminister Bernard Quintin am Dienstag im Onlinedienst X. Einsatzkräfte waren an Ort und Stelle. Das Unglück ereignete sich demnach kurz nach 8.00 Uhr.

Der Unfallort lag an einem Bahnübergang in der Gemeinde Buggenhout nördlich der Hauptstadt Brüssel, wie ein Sprecher der Bahngesellschaft Infrabel mitteilte. Demnach wurde ein Kleinbus etwa einen Kilometer vor dem Bahnhof von einem Zug erfasst. Der Aufprall sei “extrem heftig” gewesen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb: “Heute trauert Europa mit Belgien.”

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