Villanders: Arbeiter drei Meter abgestürzt

Villanders – In Villanders kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ersten Informationen zufolge stürzte gegen 14.20 Uhr ein Arbeiter aus bisher ungeklärter Ursache rund drei Meter in die Tiefe. Der Mann – ein 64-jähriger Einheimischer – zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.

Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Klausen sowie der Rettungshubschrauber Pelikan 1.