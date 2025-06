Vinschgau: Elektronische Fußfessel schlägt Alarm

Carabinieri nehmen Stalker in Mals fest

Von: luk

Mals – Er kam seiner Ex-Frau erneut gefährlich nahe – doch diesmal schlug die elektronische Fußfessel Alarm. Die Carabinieri von Mals haben einen 40-jährigen Mann mit Herkunft aus Moldau festgenommen. Er hatte trotz gerichtlicher Auflagen den vorgeschriebenen Mindestabstand zur Wohnung seiner ehemaligen Ehefrau missachtet.

Gegen den Mann lagen bereits ein Wohnungsverweis und ein Annäherungsverbot vor, nachdem er seine Ex-Frau über längere Zeit hinweg mit wiederholtem, aufdringlichem Verhalten belästigt hatte. Als die Carabinieri von Mals im Rahmen einer Streifenfahrt den Mann weniger als 500 Meter von der Wohnung der Frau entfernt antrafen, schlug auch das zur Überwachung eingesetzte elektronische Armband an.

Der Mann konnte gegenüber den Einsatzkräften keine plausible Erklärung für seinen Aufenthalt in der Nähe des Wohnortes der Frau geben. Aufgrund des erneuten Verstoßes und der anhaltenden Gefährdung wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch am selben Tag in eine Haftanstalt überstellt.

Die Carabinieri unterstreichen, dass der Einsatz des elektronischen Armbands in diesem Fall entscheidend zur Gefahrenabwehr beigetragen hat.