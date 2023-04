Vollversammlung der Rheuma-Liga

Eppan – Die Rheuma-Liga Südtirol hatte zur Vollversammlung ins Lanserhaus in Eppan geladen und zahlreiche Mitglieder und Ehrengäste waren der Einladung gefolgt. Präsident Günter Stolz freute sich, viele Mitglieder und Gäste begrüßen zu können. Mit ihrer Anwesenheit beehrten der Landtagsabgeordnete Franz Locher und die Volksanwältin Gabrielle Morandell den Verein.

Im Rahmen der Versammlung wurde die Bilanz des Vereins genehmigt und Geschäftsführer Andreas Varesco lieferte den Tätigkeitsbericht für das abgelaufene Jahr ab und gewährte einen Ausblick auf laufende Projekte. Eine Neuheit sei die Umstellung der Kursanmeldungen auf digitalem Wege. Damit werde ein Schritt in Richtung Modernisierung, Digitalisierung und Mitgliederfreundlichkeit gesetzt und die Verwaltung des Vereins entlastet und vereinfacht, so Andreas Varesco.

Weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die Vorstellung des „Vorteilsflyers“ für die Mitglieder durch Vorstandsmitglied Manuela Unterholzner. Es sei gelungen, viele Partner der Rheuma-Liga ins Boot zu holen, welche Mitgliedern der Rheuma-Liga besondere Preisnachlässe gewährten, erklärte Manuela Unterholzner.

Ein Highlight war die Ehrung von Ulrich Seitz durch den Präsidenten der Rheuma-Liga Günter Stolz. Ulrich Seitz hat sich enorme Verdienste um die Rheumatologie in Südtirol erworben und den Aufbau der Rheumatologie maßgeblich begleitet und gefördert. „Wir sind Ulrich Seitz zutiefst dankbar für die professionelle Unterstützung und seine große Menschlichkeit in all den Jahren.“, erklärte Präsident Günter Stolz anlässlich der Ehrung. Ein großer Dank ging auch an Walter Enrich, welcher stets ein offenes Ohr hatte, wenn es um die Anliegen der Patienten ging. Zuletzt gratulierte der Vorstand der Rheuma-Liga seinem Präsidenten Günter Stolz zum 60. Geburtstag und Vorstandsmitglied Christine Peterlini zum runden 70. Geburtstag.

„Wir leben in herausfordernden Zeiten, in denen wir noch mehr und noch härter für jene Mitmenschen arbeiten müssen, die unsere Hilfe dringend benötigen: die sozial schlechter gestellten Mitmenschen, die chronisch-kranken Menschen und die Zerbrechlichen in diesem Land. Es ist Aufgabe von uns allen, der gesamten Gesellschaft, sich einzubringen, damit es allen gut geht in unserem Land“, so abschließend der Präsident der Rheuma-Liga Günter und Geschäftsführer Andreas Varesco.