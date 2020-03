Volontarius bietet Gratis-Einkaufsdienst für Senioren

Bozen – Ab dem heutigen Dienstag bietet auch der Verein Volontarius einen Gratis-Einkaufsdienst für Senioren an, die nicht allein einkaufen gehen können sowie für chronisch Kranke oder Patienten mit Immunschwäche, die ihre Wohnung nicht verlassen dürfen.

Die Freiwilligen der Gruppe der „Brösel Jäger“, die jeder schon mit ihren Fahrrädern durch die Stadt fahren gesehen hat, sind bereit, in dieser schwierigen Zeit zu helfen.

Wer an diesem Dienst interessiert ist, kann den Dienst per e-Mail auf briciole@volontarius.it anfordern oder die Nummer 346 880 2505 anrufen, und zwar von 8.00 bis 19.00 Uhr. Dabei sollte man folgende Daten angeben: Vorname und Name, Adresse und Einkaufsliste. Die Helfer werden so schnell wie möglich antworten und den Lieferzeitpunkt mitteilen.

Die Freiwilligen werden an die Türglocke läuten und die eingekaufte Ware unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften vor der Haustür abliefern. Man kann den Freiwilligen in diesem Moment das Einkaufsgeld übergeben. Der Verein Volontarius möchte sein Bestes geben, um zu unterstützen und den Bedürfnissen von Senioren und Kranken entgegen zu kommen.