“Voodoo-Tat”: Zwölf Jahre Haft für Mordversuch

Ex-Freundin am Bahnhof Branzoll fast totgeprügelt

Bozen/Branzoll – Ein heute 28-jähriger Mann ist vom Bozner Oberlandesgericht zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Damit konnte er eine Reduzierung der Haftstrafe erreichen: In erster Instanz wurde der Mann zu 13 Jahren und vier Monaten Haft verurteilt.

Ihm wird bekanntermaßen vorgeworfen, am Morgen des 2. Oktober 2019 am Bahnhof Branzoll seine ehemalige Freundin fast totgeprügelt zu haben. Auch als die Frau bereits am Boden lag, blutete und das Bewusstsein verloren hatte, trat er auf sie ein. Erst die von Passanten alarmierten Carabinieri konnten der Gewalt ein Ende setzen.

Unmittelbar nach der Tat hatte er angegeben, Opfer eines Voodoo-Zaubers zu sein. Ein psychiatrisches Gutachten hatte jedoch ergeben, dass der damals 25-Jährige zurechnungsfähig sei.

Seit der Tat sitzt der Mann aus Nigeria im Gefängnis. Ein konkretes Motiv hatte er nie genannt. Zwischen dem Paar hatte es aber im Vorfeld Probleme und Streit gegeben.